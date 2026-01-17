Impresa del Cagliari, che batte la Juventus e inguaia la corsa alla salvezza della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la partita all'Unipol Domus tra Cagliari e Juventus. Super vittoria dei sardi, che inguaia la corsa alla salvezza della Fiorentina.
La partita
I sardi si aggiudicano la partita grazie a un gol di Mazzitelli, arrivato al 65esimo del match. A niente serve il forcing bianconero, con Yildiz che colpisce un legno anche alla fine della gara. Finisce 1-0 per i rossoblù. Tre punti fondamentali per il Cagliari, che vola a +8 sulla Fiorentina.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 43, Napoli 43, Roma 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Cagliari 22, Genoa 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 14, Verona 13.
💬 Commenti (3)