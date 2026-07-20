Dopo Bianco, Galloppa vuole con sé a Modena anche un giovane attaccante viola

Si sta per concretizzare il passaggio di Alessandro Bianco in Emilia-Romagna. Dopo l'esperienza in Grecia, il centrocampista viola approderà al Modena.

Piace un attaccante

Come riporta la Gazzetta di Modena, però, il suo potrebbe non essere l'unico profilo viola ad approdare ai canarini. La squadra emiliana sarebbe interessata anche a Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 viola.

Colloqui in corso

La richiesta di mercato arriva ovviamente da mister Galloppa, che ha avuto Braschi con sé fino allo scorso anno nella squadra Primavera della Fiorentina e lo conosce molto bene. I discorsi sono in via di sviluppo.