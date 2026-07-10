Galloppa si porta dietro Antonelli come vice a Modena. E nel suo staff spunta il nome di un grande ex Fiorentina
Da qualche ora, il Modena ha comunicato ufficialmente la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/27 in Serie B. Il nuovo allenatore sarà l'ex tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa.
Due ex viola con lui
Insieme a lui in gialloblù si sposta il suo storico vice Luca Antonelli, ma non è l'unico ex Fiorentina presente. Nella lista dello staff c'è anche Riccardo Saponara, che sarà il collaboratore tecnico di Galloppa. Una novità nella carriera di Saponara.
Lo staff tecnico
Allenatore: Daniele Galloppa
Vice Allenatore: Luca Antonelli
Collaboratore tecnico: Matteo Andorlini
Collaboratore tecnico: Riccardo Saponara
Preparatori atletici: Domenico Bronzi e Alessandro Brandoli
Preparatore dei portieri: Walter Bressan
Match Analyst: Tommaso Emanuele Parri