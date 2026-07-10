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Galloppa si porta dietro Antonelli come vice a Modena. E nel suo staff spunta il nome di un grande ex Fiorentina

Redazione /
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Da qualche ora, il Modena ha comunicato ufficialmente la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/27 in Serie B. Il nuovo allenatore sarà l'ex tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa

Due ex viola con lui

Insieme a lui in gialloblù si sposta il suo storico vice Luca Antonelli, ma non è l'unico ex Fiorentina presente. Nella lista dello staff c'è anche Riccardo Saponara, che sarà il collaboratore tecnico di Galloppa. Una novità nella carriera di Saponara.  

Lo staff tecnico 

Allenatore: Daniele Galloppa 
Vice Allenatore: Luca Antonelli 
Collaboratore tecnico: Matteo Andorlini 
Collaboratore tecnico: Riccardo Saponara 
Preparatori atletici: Domenico Bronzi e Alessandro Brandoli 
Preparatore dei portieri: Walter Bressan 
Match Analyst: Tommaso Emanuele Parri

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