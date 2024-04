La Fiorentina pianifica il futuro, Pradè studia il colpo in Bundesliga: operazione in linea coi parametri viola

Dopo la cocete sconfitta di ieri resa contro l’Atalanta di Gasperini la Fiorentina volta pagina e continua a pianificare la prossima stagione. E secondo quanto riportato questo pomeriggio da Calciomercato.it Daniele Pradè avrebbe messo nel mirino il primo colpo per la sessione estiva. Secondo il portale la dirigenza gigliata è piombata su un gioiello della Bundesliga.

Stiamo parlando del jolly offensivo del Borussia M’Gladbach Robin Hack: n stagione ha all'attivo 11 goal e 2 assist in Bundesliga e la Fiorentina ha in programma degli incontri diretti per valutare la fattibilità dell’operazione. Il tedesco classe 1998 sa variare in vari ruoli offensivi, tra cui quello di esterno e di trequartista.

La società di Gelsenkirchen, con cui il giocatore ha un contratto fino a giugno 2027, lo ha pagato appena 1,2 milioni di euro la scorsa estate, e potrebbe accettare di rivenderlo per 5-7 milioni. La Fiorentina ci pensa ma ovviamente non è l’unico club che sta apprezzando la crescita esponenziale di Hack.