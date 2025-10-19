Il prossimo avversario europeo della Fiorentina cade in casa. Anche un rigore sbagliato per il Rapid Vienna

Non bene il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Il Rapid Vienna, acerrimi nemici dell'Austria Vienna (compagine che condivide lo stesso colore della Viola) è caduto in casa contro il LASK. Formazione che venne demolita dalla squadra di Palladino nella scorsa edizione della terza competizione europea.

Rapid KO in casa

Insomma, a Vienna sono passati gli ospiti. Un 2-0 esterno frutto anche di un penalty fallito dai padroni di casa (a partita già persa, per la cronaca). La gara è stata decisa praticamente nella prima frazione: due gol che hanno messo in ginocchio i Verdi di Vienna.

E giovedì arriva la Fiorentina

Il rigore sbagliato è stato calciato dalla punta Claudy Mbuyi, che si è fatto ipnotizzare dagli undici metri. La Fiorentina, dopo lo scontro con il Milan di questa sera, volerà proprio in Austria per la seconda giornata di Conference League.