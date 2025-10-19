Clamoroso retroscena: Baldini spinge per portare Pradè in Grecia. Galeotto fu quell'ottavo di Conference

Un retroscena clamoroso quello rilanciato dalla Grecia e dagli ambienti circostanti il Panathinaikos: il club verde della capitale avrebbe intenzione di portar via alla Fiorentina il ds Daniele Pradè.

L'indiscrezione

Un'indiscrezione rilanciata dal programma The Green Reporters, in onda su Ola Prasina. Decisivo sarebbe il suggerimento di Franco Baldini, di recente entrato nell'organigramma del Pana e storico dirigente della Roma, che con lo stesso Pradè contribuì allo Scudetto giallorosso nel 2001.

Posizione delicata a Firenze

La posizione dell'attuale ds viola è delicata, soprattutto a livello ambientale e l'opzione di un suo trasferimento ad Atene sarebbe legata anche all'apprezzamento nei suoi confronti da parte del presidente del Panathinaikos, Giannis Alafouzos, che ebbe modo di incontrarlo lo scorso marzo, in occasione degli ottavi di Conference. Baldini considera Pradè la figura ideale per la riorganizzazione del Pana e la proposta è già arrivata sul tavolo del presidente greco.