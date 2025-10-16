FOTO: "Vattene". I pesanti adesivi contro Pradè in giro per Firenze

Clima sempre più teso per il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, già da molti mesi al centro delle critiche più aspre del cuore della tifoseria Fiorentina, la Curva Fiesole.

La chiara presa di posizione della Curva Fiesole

Anche di recente il tifo organizzato viola si è espresso duramente contro il dirigente gigliato, rivolgendosi alla proprietà viola chiedendo in maniera chiara e diretta l'estromissione dell'ex uomo mercato di Roma, Sampdoria e Udinese.

Intanto a Firenze stanno iniziando a circolare adesivi con il messaggio ‘VATTENE’, rivolto a Daniele Pradè, ed un'eloquente caricatura del ds romano, la cui faccia è posta sopra il corpo di un maiale.

La foto degli adesivi