Le nostre PAGELLE: Milenkovic, Gonzalez e quello sguardo spento di chi dovrebbe invece tirare la carretta. Da Beltran l'unico, timido raggio di sole

Terracciano: 6 Cancellieri è generoso nei suoi confronti e gli serve un passaggino comodo, comodo tra le braccia. Niang non lo è altrettanto anche se dal dischetto. Poi respinge una bordata di Marin che era forte sì, ma centrale.

Faraoni: 5,5 Si fa male, ma stringe i denti e il primo tiro vero, verso la porta avversaria, è suo. I duelli con Cambiaghi riesce più o meno a reggerli, quello con Cancellieri no, ed è lui a provocare il rigore. Kayode: 6 Non prende rischi, compito normale svolto sulla fascia.

Martinez Quarta: 5,5 Altro giro ed altro colpo di testa pericoloso a scortecciare il palo esterno della porta di Caprile. Al di là di questo episodio singolo, è davvero difficile capire in che ruolo giochi, lo vediamo dappertutto rispetto a dove dovrebbe essere con tutto quello che ne consegue anche in negativo (perché lascia grandi spazi vuoti). Tanti scontri con gli avversari, oltremodo (inutilmente) rudi.

Milenkovic: 5 Atteggiamento svagato, stesso sguardo che vediamo in lui, Gonzalez e Bonaventura. Dovrebbero essere loro a tirare la carretta, invece sembrano quelli da cui nasce proprio la crisi.

Biraghi: 5,5 Acciaccato fin dal primo minuto dopo lo scontro con Gyasi. Già era un momento di difficoltà di suo, il colpo subito finisce per penalizzarlo ulteriormente. In certe occasioni la differenza di passo con gli avversari è più che mai evidente, come quando deve affossare Zurkowski lanciato verso la porta viola. Parisi: SV.

Mandragora: 5,5 Dire che ha fatto un assist per il gol di Beltran è dire un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, al più si può dire che entra nell'azione della rete, ma il suo passaggio per l'argentino è corto ed è bravissimo l'ex River a ritrovare il tempo e riuscire poi ad incrociare sul secondo palo. Una conclusione alta e poco più (anzi molto meno).

Duncan: 6 Non è un centrocampista di qualità e questo lo sappiamo, è solo un ragazzo che almeno ci mette voglia quando scende in campo. Ed è uno dei pochi ad essere vivo. Arthur: 5,5 Siamo lontani da quel giocatore che abbiamo ammirato ad inizio stagione.

Gonzalez: 5 Ancora attesi segnali di vita. Invece sguardo spento e viso di cemento.

Beltran: 6,5 Bravo davvero a trovare un rasoterra che finisce nell'angolino. L'unico timido raggio di sole in una giornata piena di nebbie.

Sottil: 5,5 Qualcosa di più rispetto al solito la fa, anche perché è costretto a farla se vuol dare un senso a questa sua stagione, tipo qualche dribbling, qualche accelerazione e una conclusione messa in angolo da Caprile. Ma l'angolo dal quale nasce il rigore per l'Empoli è inaccettabile. Ikone: SV.

Belotti: 5 Non è la sua partita. Tocca pochi palloni e non si rende pericoloso. Responsabilità da dividere tra lui e i suoi compagni, nel senso che il gioco della squadra non lo mette nelle condizioni di incidere, però… Bonaventura: SV.

Italiano: 5 E' contento del primo tempo della squadra, vede dei giocatori che si divertono in campo. Onestamente non vediamo tutto questo, forse siamo più orientati verso l'esatto contrario.