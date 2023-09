Inzaghi aveva deciso di concedergli un po' di riposo all'inizio di Salernitana-Inter. Dopo un primo tempo anonimo però, l'allenatore nerazzurro ha capito che c'era bisogno di Lautaro Martinez per sbloccare una gara fino a quel momento anonima della squadra interista. Anzi, nella prima frazione i campani hanno rischiato più volte di andare in vantaggio.

Ma da quando è entrato in campo il Toro, non c'è stata storia. Uno, due tre e quattro gol per l'argentino, che ha devastato la partita da subentrato. Prima su assist di Thuram, poi di Barella, poi su rigore e infine raccogliendo una palla di Mkhitaryan. Finisce 0-4 all'Arechi, con l'Inter che raggiunge il Milan in testa alla classifica. Curiosità: Lautaro è il primo giocatore della storia della Serie A a segnare un poker da subentrato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 18, Inter 18, Napoli 14, Juventus 13, Atalanta 12, Lecce 11, Fiorentina 11, Sassuolo 9, Frosinone 9, Torino 8, Lazio 7, Verona 7, Bologna 7, Genoa 7, Monza 6, Roma 5, Udinese 3, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.