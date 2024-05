La probabile formazione del Monza: Palladino non rinuncia a Pessina e Colpani. Djuric intoccabile, dubbio Carboni

Alle 20.45 il Monza sarà ospite della Fiorentina, nella gara che chiude la 36esima giornata di Serie A. Per l'occasione Palladino schiererà Di Gregorio in porta, davanti a lui una difesa composta da Birindelli, Izzo, Marì e Kyriakopoulos, quest'ultimo in ballottaggio con Caldirola.

Colpani non si tocca, dubbio Carboni

A centrocampo posto assicurato per Pessina, Gagliardini e Colpani, mentre il quarto slot se lo contendono Carboni e Bondo. Coppia d'attacco formata da Djuric e Mota, con Zerbin pronto a insidiare il posto da titolare del portoghese.

La probabile formazione del Monza (4-4-2): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos/Caldirola; Pessina, Gagliardini, Carboni/Bondo, Colpani; Djuric, Mota. All. Raffaele Palladino.