Palladino: "La Fiorentina è una squadra forte, complimenti per il percorso che ha fatto in Europa. Non vediamo l'ora di scendere in campo"

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sarà una partita molto stimolante, loro sono forti e in salute e giocheremo in casa. Come sempre abbiamo tante motivazioni per fare la nostra partita. Non vediamo l'ora di scendere in campo, veniamo da una buona settimana di lavoro.

E ancora: “Voglio fare i complimenti alle italiane e agli allenatori italiani in Europa: dalla Roma alla Fiorentina fino all'Atalanta. A proposito di Fiorentina, affrontiamo una squadra e una società molto forte, ci vogliamo confrontare con loro. Il mio percorso personale? Le idee migliori mi vengono di notte, questo lavoro si svolge continuando a studiare, bisogna sempre aggiornarsi. Il calcio è in continua evoluzione”.