Sandro Sabatini: "Fiorentina, la situazione è drammatica. In un momento del genere D'Aversa non vale meno di Vanoli"

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato a Radio Sportiva la situazione in casa Fiorentina dopo le dimissioni di Pioli e in un momento in cui si sta scegliendo il nuovo allenatore.

Le parole di Sabatini

“La Fiorentina non deve montarsi la testa. La situazione è drammatica e chi arriva deve far passare concetti che sono prima di cuore, grinta e animo che tecnici. La Fiorentina deve tirarsi fuori col cuore da questa situazione e poi aspettare gennaio per aggiustare qualcosina. A centrocampo ci sono 5 giocatori con le stesse caratteristiche. Le azioni passano solo da Dodo, Comuzzo nei momenti di difficoltà fa fatica. Sembra smarrito anche De Gea. In una situazione del genere D'Aversa non vale meno di Vanoli. Pradè si è preso le colpe. Ma ridimensioniamo il ruolo del direttore sportivo, la sua figura è importante a gennaio o in estate, con il mercato”.

Su Pioli

“Pioli? Per come sono fatto io mi sarei dimesso. Ma è cosa avrei fatto io. Detto questo: non facciamo confusione perché il contratto è stato firmato liberamente. I soldi sono sempre soldi. Soprattutto quando non sono i nostri”.