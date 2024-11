Baiano: "Con un Kean così ci si può aspettare di tutto dalla Fiorentina. Fa delle giocate che alla Juventus non poteva permettersi"

A TMW Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano, intervenendo anche sulle prestazioni viola e di Moise Kean, uomo copertina della squadra di Palladino:

"Anche il modo di giocare della Fiorentina esalta Kean. E' una squadra che gioca molto in verticale. Quando uno è in fiducia poi puoi aspettarti di tutto. Ci crede sempre di più, ma la consapevolezza che ha acquisito finora fa la differenza. Fa delle cose che quando giocava alla Juve non si poteva permettere. Ha sentito grande fiducia del tecnico e della società e si sta rivelando un acquisto azzeccato".

E ancora: “Spero di rivedere presto in Serie A uno come Berardi, che va sempre in doppia cifra in gol e assist. Lui alla Fiorentina o alla Lazio? Dipende quanto costa, perché la bottega Sassuolo è sempre cara”.