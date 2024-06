Il giornalista fiorentino Luca Calamai ha espresso la sua opinione sul finale della stagione della squadra viola e il ritorno di Commisso negli USA. Queste le sue parole: "Dopo la sconfitta nella finale di Conference il Presidente Commisso non solo non ha ringraziato il fantastico popolo viola (10.000 ad Atene, 32.000 al Franchi, 2000 al Viola Park) ma ha deciso di tornare negli Stati Uniti senza spiegare i suoi progetti sportivi.

Una “fuga” sorprendente che molti hanno tradotto come la precisa volontà di liberarsi prima possibile della società. Noi non abbiamo questa convinzione. Ma aspettiamo di capire le intenzioni del proprietario del club viola. Rilanciare o vivacchiare? Non esiste una terza via. Parlate di bilancio sano e del Franchi che avrà una capienza ridotta non basta più. E’ arrivato il momento che Commisso parli di calcio".