La Juve apre le porte per Locatelli ma non può svenderlo: al Viola Park si riflette. Rios e Cardoso invece sono troppo esosi

Servirà forse un po' di geometria nel centrocampo della Fiorentina e da qui è nata l'idea di Manuel Locatelli: secondo La Nazione la Juve ha aperto anche a cuor leggero ad un'uscita del classe '98, che però non potrà essere svenduto. I bianconeri lo pagarono sui 40 milioni dal Sassuolo: anche qui insomma andrebbe trovata una formula giusta perché la Fiorentina su quelle cifre non arriverà di certo.

Alternative, tra geometria e muscoli, lo sono anche Richard Rios del Palmeiras e Johnny Cardoso del Betis: per loro però di formule non ce ne sarebbero. Servono solo soldi, tanti, intorno ai 20 milioni: al momento troppo esosi per la Fiorentina.