Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, alla vigilia della sfida di Conference League contro il Celje, è intervenuto a Sky Sport: “Dobbiamo essere sempre al 100%. Il Celje è una buona squadra, abbiamo capito che ha coraggio e non si nasconde. Dovremo stare attenti e mettere pressione fin da subito. Ma sono convinto che possiamo fare una bella partita, giocando come sappiamo fare”.

“Abbiamo preso il Celje seriamente. C'è fiducia, ho trovato continuità”

Sugli avversari, ancora: “L'abbiamo presa seriamente, non abbiamo sottovalutato. L'abbiamo dimostrato in Slovenia. In settimana ci siamo concentrati su cosa potevamo migliorare, vogliamo dominare nel nostro stadio. E vincere. Fiducia? C'è sempre stata, anche se non giocavo il mister mi parlava e i compagni sostenevano. Ho trovato continuità e non voglio fermarmi, anche se posso sempre migliorare”.