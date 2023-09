Mina trova i primi minuti della stagione nella vittoria della Colombia sul Venezuela. Successo anche per Nico Gonzalez, in campo in Argentina-Ecuador

Colombia che inizia bene il girone di qualificazione ai Mondiali con una vittoria di misura contro il Venezuela. Davanti al grande entusiasmo del tifo colombiano, il difensore della Fiorentina Mina e compagni si impongono di misura per 1-0 con un goal di Santos Borrè a inizio ripresa.

Partita di sacrificio per Mina che gioca 94 minuti in coppia col centrale del Bologna Lucumì. Inizio un po’ in salita per il giocatore viola, con alcuni passaggi sbagliati in ripartenza, poi i Cafeteros lo coinvolgono in una fitta rete di passaggi. Niente di speciale, ma per essere al rientro regge bene. Qui le sue statistiche:

Bene anche Nico Gonzalez, che gioca 61 minuti da titolare con la sua Argentina nella vittoria contro l'Ecuador. Per l'attaccante viola, schierato a sinistra nel 4-4-2 Argentino, partita tutto sommato discreta, con i tre punti nel girone delle qualificazioni ai Mondiali firmati dal solito Leo Messi. Nico è stato poi sostituito da Di Maria.