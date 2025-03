Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio la partita contro il Panathinaikos: “Nel primo tempo ho visto prove molte buone da parte di tanti, in primis Gudmundsson che non avrei mai tolto. Palladino doveva tenerlo fino alla fine, gli avrebbe dato molta fiducia in più. Nel secondo tempo il Panathinaikos poteva fare anche più gol, ma contava solo passare il turno. Quando si raggiunge un obiettivo sono tutti promossi”.

“Sembra che la Fiorentina sia in lotta per non retrocedere”

Poi ha aggiunto: “Il morale conta tantissimo, è un uomo in più, può fare la differenza. I giornalisti hanno fatto una narrazione intorno a questa doppia sfida col Panathinaikos assurda, hanno messo una paura infondata e parlato malissimo della Fiorentina che sembrava fosse in lotta per non retrocedere. Sono sicuro però che chi rema contro squadra e allenatore sia una minoranza, gran parte dei tifosi sono felici di come sta andando la Fiorentina”.

“Non si cambia l'allenatore a marzo”

Sull'allenatore: “Non si cambia a due mesi dalla fine della stagione. Ora potrebbe venire anche Guardiola, ma il tempo che mette a posto moduli e idee è già finito il campionato. La Fiorentina ha vissuto dei momenti ben peggiori di quello attuale, eppure prima della gara di ieri si è creato terrore nell'ambiente. Poi l'anno prossimo si può anche ragionare dell'allenatore, ma Palladino lo cambio solo se prendo uno migliore come Sarri".