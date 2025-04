Intanto Fortini cambia agenzia e segue Martinelli. Indizio sul suo futuro?

Niccolò Fortini cambia agenzia di procura. L'esterno destro di proprietà della Fiorentina, ora in prestito alla Juve Stabia in Serie B, è passato da You First (agenzia con sede in Spagna) alla CAA Base.

Il gruppo di agenti segue tanti profili internazionali, ma anche italiani tra cui il portiere viola Martinelli. Tra i nomi collegati alla Serie A ci sono Bremer, Ricci, Viti, ma non solo. Come scrive tuttojuve.com, continua l'interesse per lui da parte di Juventus, Napoli e Bayer Leverkusen. La Fiorentina lo valuta tra gli 8 e i 10 milioni, ma nessuna decisione sul suo futuro è stata ancora presa.