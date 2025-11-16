"Il progetto Fiorentina non è nato bene. Era partito un po' con Palladino lo scorso anno, poi..."

A tuttomercatoweb.com ha rilasciato un'intervista l'ex direttore sportivo, tra le altre di Frosinone e Perugia, Marco Giannitti ha parlato anche di Fiorentina.

Le sue parole

"Chi vincerà lo Scudetto? Se la Roma prende un attaccante, può dire la sua per lo Scudetto. La Fiorentina è ripartita da Vanoli. Hanno iniziato un progetto che non è nato bene. Vanoli è un allenatore caratteriale, può dare la scintilla giusta. Ma il progetto era partito bene con Palladino l'anno scorso".