La Gazzetta dello Sport: Il pallino del nuovo dirigente
Nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai colori viola concentrandosi principalmente all'arrivo del primoa acquisto di gennaio.
Solomon in arrivo
Nel titolo principale della pagina dedicata alla Fiorentina La Gazzetta dello Sport intitola: “Paratici, primo colpo”, continuando poi a centro pagina “Ecco Solomon, dribbling e scatti per la Fiorentina”. Nel sottotitolo la rosea approfondisce scrivendo: “L'israeliano è un pallino del nuovo dirigente”
Il ritiro viola
In taglio basso La Gazzetta si concentra sugli allenamenti al Viola Park in vista di Fiorentina-Cremonese: “Squadra di nuovo in ritiro. Kean non è ancora rientrato”
