Fattori: "Non capisco la poca considerazione per Mandragora dopo una stagione del genere. Ok ringiovanirsi, ma la Fiorentina deve ottenere risultati"

Il tecnico ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Sauro Fattori è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione attuale in casa viola: “Che modulo sarà usato? La società ha scelto di riscattare Gudmundsson, quindi credo che si vada verso il 4-2-3-1 o il 5-3-2. Se va via Kean? Quello che gli assomiglia più di tutti gli altri è Piccoli. E fronte Napoli cambierebbe completamente l'attacco, di certo non andrebbe via da Firenze per fare il vice Lukaku”.

Su Mandragora: “Ho visto le probabili formazioni della prossima stagione e lui non c'è mai… Boh. Non capisco, ha fatto una stagione fantastica ed è un giocatore fortissimo. Capisco le volontà del mercato, però servirebbe più considerazione. Giustamente la Fiorentina vuole essere una squadra giovane, ma non deve dimenticare che deve ottenere risultati”.