Le urgenze di Vanoli in attesa dei Nazionali: nuova veste per Atta e sta per partire il piano Oulai. C'è un compagno da scalzare

Insolitamente rispetto al passato, il gruppo di lavoro al Viola Park si è assottigliato per ‘colpa’ delle Nazionali: in otto hanno lasciato Firenze e solo gli impegni dei due africani (Beto e Oulai) sono agli sgoccioli, per Mastantuono purtroppo toccherà attendere settimana inoltrata e quasi il pre Genoa-Fiorentina della ripresa.

Le invenzioni di Vanoli

Inevitabile per Paolo Vanoli fare di necessità, virtù e testare anche quel che è rimasto, come scrive il Corriere dello Sport: Atta ad esempio, una volta recuperato l'acciacco, è stato anche arretrato davanti alla difesa. Postazione solo momentanea in attesa di Fagioli, Ndour e Oulai.

La marcia di Oulai

Già, l'ivoriano: sarà uno dei primi a tornare e già da lunedì dovrebbe essere a lavoro agli ordini di Vanoli. Ad oggi ‘alternativa’, tra mille virgolette perché, anche solo per investimento, non c'è dubbio su come dovrà essere la gerarchia del reparto. Fagioli e Ndour torneranno martedì e chissà che già da Genova non si possa vedere proprio Oulai in coppia con uno degli altri due.