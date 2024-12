Niente di grave per Cataldi e Sottil: ecco il motivo della loro assenza contro il Vitoria Guimaraes

Oltre a Cristiano Biraghi, la cui assenza ormai non sorprende più, tra i convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro il Vitoria Guimaraes non figurano neanche Riccardo Sottil e Danilo Cataldi.

Il motivo dell'assenza

Per entrambi comunque non si tratta di niente di grave. Come ha comunicato la stessa Fiorentina sui propri canali ufficiali, sia Sottil che Cataldi sono stati colpiti da una tonsillite. Inutile rischiarli dunque: i giocatori rimarranno a Firenze per riguardarsi ed essere disponibili lunedì contro l'Udinese.