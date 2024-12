Cambio di programma per la Fiorentina: aeroporto di Peretola "bloccato", ecco da dove partirà per il Portogallo la squadra viola

Un piccolo imprevisto sulla tabella di marcia della Fiorentina. La squadra viola sarebbe dovuta partire in queste ore da Firenze alla volta del Portogallo, dove domani giocherà la sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes, ma dovrà rivedere i propri piani.

Peretola bloccato, la Fiorentina partirà da Pisa

Come raccolto da Fiorentinanews.com l'aereo sul quale squadra e staff si sarebbero dovuti imbarcare, proveniente da Bergamo, è stato infatti costretto a tornare indietro a causa delle condizioni atmosferiche che impedivano l'atterraggio a Peretola. Dal momento che la situazione potrebbe rimanere invariata anche per ore, la Fiorentina partirà dall'aeroporto di Pisa arrivando ovviamente in Portogallo con almeno un paio d'ore di ritardo.