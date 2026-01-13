Il difensore che la Fiorentina ha seguito da vicino durante la Coppa d'Africa
Samuel Kotto
Ci sono anche giocatori impegnati in Coppa d'Africa che sono stati monitorati da parte della Fiorentina.
Piede sinistro
Tra questi anche Samuel Kotto, 22 anni, difensore del Gent sinistro di piede, un particolare questo non indifferente in un momento in cui il club viola ha ceduto Marì e ha scaricato anche Viti.
Altre due squadre su di lui
Kotto si è messo in mostra con il Camerun nella competizione continentale ed è nel mirino pure di Udinese e Genoa.
