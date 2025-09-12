Un centrocampo italiano all'esordio. Ecco l'idea di Pioli per formare il Napoli di Conte

Un centrocampo mai visto e un reparto tutto italiano per provare a fermare il Napoli. Così Stefano Pioli sta preparando al Viola Park il match contro il Napoli.

Un centrocampo tutto italiano

La soluzione più probabile, scrive La Gazzetta dello Sport, sembra essere il 3-5-2, con la suggestione di una mediana tutta italiana: l'esordio di Nicolussi Caviglia al fianco di Fagioli e Mandragora.

Le opzioni

L'ex Venezia è pronto a prendere il ruolo di regista in mezzo al campo, anche per liberare Fagioli da mezz'ala, nel ruolo a lui più congeniale e in attesa di un suo rilancio. Tra le alternative “tricolori” anche Ndour e Fazzini, che però al momento sono visti più come opzioni per sostituire Gudmundsson sulla trequarti.