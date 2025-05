Assist per Fortini nella vittoria della Juve Stabia. L’esterno della Fiorentina è ancora decisivo

La Juve Stabia batte 2-0 il Catanzaro tra le mura amiche e consolida il quinto posto in classifica, che vale i Quarti di Finale playoff in Serie B, a tre partite dalla fine della stagione regolare. Un successo importante per la squadra di mister Pagliuca, nella quale spicca ancora una volta la prestazione di Niccolò Fortini, calciatore della Fiorentina in prestito in Campania.

Fortini lascia ancora il segno

Il 2006 viola Fortini è stato decisivo con il quarto assist stagionale: traversone dalla sinistra e colpo di testa di Mosti, che firma l’1-0 al 25’. Le ‘Vespe’ raddoppiano al 41', col rigore realizzato da Candellone e concesso per un fallo di mano di Scognamillo. Fortini gioca tutta la partita offrendo un ottimo rendimento. Il giocatore, in prestito secco al club giallonero, rientrerà a Firenze a fine stagione. Il contratto del calciatore lucchese in viola è fissato fino all'estate del 2027.