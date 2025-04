Giù le mani da Fortini. Un patrimonio che fa gola ma che la Fiorentina deve salvaguardare

Una sola stagione con la Fiorentina Primavera è bastata a Niccolò Fortini per dimostrare di avere un altro passo, non semplicemente sul piano calcistico ma anche della mentalità e della maturità sportiva. Il 2006 lucchese, nel vivaio viola da tanti anni e molto legato alla maglia gigliata, dalla scorsa estate si è messo alla prova nei professionisti, ed in Serie B alla Juve Stabia sta mettendo d’accordo tutti a suon di prestazioni. 23 presenze, 2 reti e 3 assist, un contributo di grande concretezza sulla corsia sinistra, benchè destro puro di piede.

Un elemento in prima fila, tra campionato e Italia

Fortini è titolare in Serie B ma anche con la casacca azzurra, essendo un punto fermo dell’Italia Under 19, della quale fa parte da tempo assieme al portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, suo coetaneo. Le prestazioni di Fortini hanno attirato l’interesse di club importanti per il giovane esterno viola, sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con la Fiorentina. La Juventus ha fatto visionare il calciatore in svariate occasioni, ma Fortini piace anche al Napoli e pure all’estero. Su di lui è viva l’attenzione del Bayer Leverkusen, una compagine di prima fascia della Bundesliga tedesca. Per la Fiorentina ora è il momento di resistere e rinforzare la posizione del giovane calciatore in viola.

La Fiorentina dovrà rispondere presente

Un elemento da non lasciarsi assolutamente sfuggire e pronto a giocarsi le proprie carte con la Fiorentina. Dopo un precampionato intero in prima squadra, mettendo spesso in mostra doti evidenti, Fortini può ripresentarsi temprato al Viola Park, per entrare nel mondo Fiorentina dalla porta principale. Cursore di fascia intraprendente e spavaldo, può essere una risorsa subito importante nella rosa gigliata. Di fronte a pretendenti di primo livello servirà capire con chiarezza quali prospettive offrire al calciatore, che ha il desiderio di mettersi alla prova a Firenze ma che è ambizioso e voglioso di emergere ed inevitabilmente si sta guardando intorno.