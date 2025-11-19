I giocatori che mancano alla Fiorentina? Arrivano con le cessioni. Tre situazioni da monitorare

Complici gli investimenti della scorsa estate, dove la Fiorentina tra nuovi acquisti, prestiti e riscatti, ha messo sul piatto oltre 90 milioni di euro, il budget a disposizione per il prossimo mercato invernale non sarà dei più ricchi.

Situazioni da monitorare

Ma qualche cessione può consentire al nuovo direttore sportivo Goretti di intervenire. A centrocampo e in difesa non mancano situazioni da monitorare, scrive stamani il Corriere Fiorentino. Giocatori come Richardson, Comuzzo, o Parisi, sono tutti elementi per i quali gennaio potrebbe rappresentare un bivio importante.

Calciatori che mancano

Per contro, sono anche l’opportunità per il club di Commisso di monetizzare e inserire elementi funzionali alla squadra come un mediano di personalità e un difensore rapido. Tipologie di calciatori questi che mancano attualmente.