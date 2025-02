Hellas-Fiorentina in pillole: in casa della peggior difesa, che Palladino sa come colpire. L'ultimo precedente però...

Domani alle 15 la Fiorentina sarà in campo al Bentegodi per la sfida contro l'Hellas Verona, squadra in lotta per la salvezza che ha raccolto solo 5 punti (su 21 disponibili) nel 2025. Partita importante per i viola che devono rialzarsi dopo le ultime due sconfitte consecutive e riniziare a mettere punti in cascina per rimanere agganciata alla zona Europa.

L'Hellas è, per distacco, la peggior difesa del campionato, avendo subito ben 54 gol in 25 partite: per dare un metro di paragone, la Fiorentina ne ha subiti esattamente la metà (27). Nonostante ciò, l'output offensivo è migliore di tutte le squadre impantanate nella lotta salvezza (eccetto il Parma), a testimonianza di una difesa che subisce troppo, ma un attacco più insidioso di quanto sembri.

L'ultimo precedente a Verona, l'anno scorso, finì 2-1 per gli scaligeri: da allora è cambiato moltissimo nelle due rose, con la Fiorentina che ad oggi ha in rosa solo quattro dei 16 giocatori che presero parte al match (Ranieri, Parisi, Mandragora, Beltran). Cambiano anche gli allenatori: Italiano e Baroni hanno infatti cambiato squadra, e questa stagione sono in lotta proprio con l'attuale allenatore della Fiorentina in campionato. Palladino, comunque, ha uno score positivo al Bentegodi, avendo trovato un pareggio e una vittoria col suo Monza: quest'ultima, arrivata per 1-2, vide Folorunsho sul tabellino per gli scaligeri. Score positivo che si ripresenta anche contro Zanetti, attuale allenatore del Verona: Palladino lo ha battuto in 3 occasioni su 4.