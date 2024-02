Ranieri: "Sono felicissimo per Kayode, è un grande e si meritava il gol. Io rigorista? Meglio di no..."

Sopra le righe anche Luca Ranieri che a Dazn ha parlato della gran vittoria della Fiorentina sulla Lazio:

"Entusiasmo a mille, siamo felici e abbiamo fatto una delle migliori partite di quest’anno. Meritavamo la vittoria, un grande gioco difensivamente abbiamo difeso tutti. Kayode? C’è un grande rapporto con lui, si meritava il gol e sono felice per lui. Deve continuare così. I tre pali? A fine primo tempo siamo entrati incredibilmente in svantaggio negli spogliatoi, non ci volevamo credere. Dovevamo essere più concreti però abbiamo continuato e poi è arrivata la vittoria.

Le partite le prepariamo uomo su uomo, sul gol subito potevamo abbassarci un pochino magari però è andata bene così. Dobbiamo continuare e siamo felici anche se abbiamo preso un gol, alla Lazio abbiamo concesso pochissimo. Io rigorista? Meglio che stia da un’altra parte io (ride ndr), Nico è stato sfortunato ma io sono uno degli ultimi.