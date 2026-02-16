Tema tristemente d'interesse per la Fiorentina: cambiano le regole per il 'paracadute' delle retrocesse
Dall'assemblea di Lega Calcio Serie A terminata da poco è emersa una novità importante che, purtroppo, interesserà anche alla Fiorentina. Come riporta TMW, sono infatti cambiate le regole relative al paracadute per le squadre che retrocederanno in Serie B.
Risolto il problema
L'inghippo stava nell'assegnazione del pagamento noto come paracadute, che spetta alle retrocesse dalla Serie A alla cadetteria: per ricevere il compenso, infatti, bisognava essersi prima iscritti alla Serie B. Tuttavia, iscrivendosi prima del ricevuto pagamento, le società non avrebbero potuto mettere a bilancio quei soldi per il calcolo dell'indice di liquidità: un problema prettamente tecnico, ora risolto.
La ripartizione
Non cambiano invece le cifre: si parla sempre di 60 milioni da dividere fra le tre in base a determinati parametri, tra i quali il numero di anni trascorsi in Serie A prima della retrocessione. Sotto questo punto di vista, perlomeno economicamente, la Fiorentina sarebbe avvantaggiata rispetto alle altre due ‘pretendenti’ alla discesa in Serie B, che ad oggi sarebbero Pisa e Verona. Nella speranza che, di questi discorsi, non ci si debba più preoccupare nell'immediato futuro.