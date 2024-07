UFFICIALE: Un giovane centrocampista della Fiorentina si sposta in prestito in Toscana

Il San Donato Tavarnelle ha annunciato l'acquisizione dalla Fiorentina del centrocampista Niccolò Falconi per la stagione calcistica 2024-2025. Il calciatore classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Sansepolcro prima di approdare alla Fiorentina nell'estate del 2019 e mettersi in mostra nel settore giovanile gigliato, si trasferisce in Serie D a Tavarnelle in prestito per un anno.

Ancora in Toscana dopo la Pianese

Falconi lo scorso anno ha iniziato l’annata da fuoriquota in Primavera alla Fiorentina e poi ha militato nel campionato di Serie D, alla Pianese, squadra toscana di Piancastagnaio che ha conquistato la promozione in Serie C. Per lui 11 presenze stagionali, 3 da titolare, da gennaio in poi. Falconi ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con la Fiorentina.