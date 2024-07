Conti alla mano ecco quanti e quali giocatori servono alla Fiorentina. Le richieste fuori parametro per Bove

La nuova Fiorentina? Per renderla più completa e confacente alle richieste del nuovo allenatore Palladino, conti alla mano, servono almeno altri cinque calciatori: un difensore, due centrocampisti, un trequartista/esterno e una punta. Lo si legge stamani su La Nazione.

E i tempi per completare questo puzzle non saranno brevi. C’è da far tornare i conti, riporta ancora il quotidiano cittadino, in questa fase le richieste sono esagerate e fuori parametro. Basti pensare che per Bove (di proprietà della Roma) sono stati chiesti 20 milioni.