Lindelof-Fiorentina: era tutto fatto. Lo svedese però non ha avuto la pazienza di aspettare

Era tutto fatto per il passaggio di Viktor Lindelöf alla Fiorentina. Un fatto questo che viene ribadito stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Tutto fatto

Il difensore svedese aveva già trovato l'accordo con i viola sulla base di un contratto di due anni più opzione per il terzo. Nessun problema anche sull'ingaggio, che sarebbe stato vicino ai due milioni di euro a stagione.

Chiesta pazienza

Il club gigliato aveva chiesto un po' di pazienza al difensore svedese, perché per farlo arrivare avrebbe dovuto prima concretizzare una cessione. Il ballo c'era ancora la posizione di Pietro Comuzzo in particolare.

Aston Villa

Ma alla fine il difensore, appena svincolato dal Manchester United, ha deciso di evitare il rischio di rimanere a piedi e ha accettato l'offerta dell'Aston Villa.