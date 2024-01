Per Mina si apre l'ipotesi Arabia Saudita. E la sua avventura alla Fiorentina è sempre più vicina al capolinea

Yerry Mina potrebbe davvero lasciare la Fiorentina. Le voci che circolano in questi giorni trovano conferma in quanto scrive su Twitter il giornalista brasiliano Bruno Andrade, secondo cui il difensore sarebbe molto vicino a salutare dopo appena sei mesi in maglia viola.

Destinazione Arabia

Nei giorni scorsi il nome di Mina era stato accostato al Porto, ma in realtà il giocatore e il suo entourage starebbero trattando con un club in Arabia Saudita. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, ma è sempre più probabile che l'avventura di Mina alla Fiorentina sia già al capolinea.