La Fiorentina continua a guardare in Argentina, anche a centrocampo. Ecco il nuovo profilo che piace al club viola

La Fiorentina, già impegnata nella complicata trattativa per Lucas Beltran, attaccante 22enne del River Plate, continua a osservare profili in Argentina. Lo zampino del direttore tecnico Nicolas Burdisso in società pesca un centrocampista albiceleste, classe 2003.

Sportitalia riporta l'interesse della Fiorentina per Gino Infantino del Rosario Central. Il club viola ha già effettuato un sondaggio esplorativo, una fase ancora distante dall'apertura di una trattativa. Infantino, appena 20enne, ha già oltre 30 partite nel massimo campionato argentino: il suo valore di mercato si aggira intorno ai 3 milioni di euro.