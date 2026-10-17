Gli esami medici confermano l'infortunio di Diao: Fabregas dovrà rinunciare a lui in vista di Firenze, ma non solo.

Arrivano bruttissime notizie per il tecnico del Como Cesc Fabregas alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. La notizia era ormai nell'aria da qualche giorno, ma pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità: l'infortunio di Assane Diao è molto piu preoccupante del previsto.

Gli esami medici hanno confermato l'infortunio dell'esterno

Oltre al risultato amaro arrivato mercoledì contro il Feyenoord, la squadra di Cesc Fabregas deve fare i conti con l'infortunio di Diao, costretto ad abbandonare il match già al 23' del primo tempo per far posto a Jesus Rodriguez. L'esterno si è fatto male proprio nell'azione che aveva portato al momentaneo vantaggio dei suoi, accusando un risentimento alla coscia sinistra. Ed i controlli clinici svolti in giornata hanno confermato una lesione di primo grado al flessore. I tempi di recupero sono stimati in circa venti giorni.

I tempi di recupero sono piu lunghi del previsto

Brutte notizie quindi in ottica futura per il tecnico spagnolo: Diao potrebbe tornare per la sfida contro l'Inter in programma a inizio novembre, o più probabilmente dopo la prossima sosta. Buone notizie invece per la Fiorentina ed il suo tecnico Paolo Vanoli che oltre a Moise Kean domani avrà la fortuna di non incontrare il classe 2005.