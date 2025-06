La fascia di capitano sta per cambiare braccio? Intanto c'è già un candidato ideale per rivestire questo ruolo...

Lo decideranno l'allenatore e lo spogliatoio, ma con ogni probabilità non sarà Ranieri il capitano della nuova Fiorentina targata Pioli. Già lo scorso anno, quella fascia sul braccio del prodotto del settore giovanile viola (autore di una stagione da applausi, lo scriviamo per evitare equivoci), aveva destato molte perplessità. Non per quanto riguarda lo spirito e la combattività del calciatore, qualità da vero capitano, ma per l'aspetto riguardante degli atteggiamenti nei confronti, soprattutto, degli avversari.

L'esempio della semifinale di Conference

E la semifinale di Conference League ne è stato un esempio lampante. Un capitano, non può provocare come fa spesso Ranieri, in ogni momento gli avversari. Un capitano non può avere gesti così plateali. Deve essere, invece, quello che dà l'esempio, che prova a placare le situazioni critiche, che deve cercare il dialogo con il direttore di gara.

Ranieri è cresciuto tantissimo in questi due anni. Da calciatore di Serie B, messo ai margini dalla rosa viola, è diventato un titolare dimostrando davvero tanta forza di volontà. Per questo merita soltanto applausi veri. Ma per tutti i motivi elencati, parlando di fascia da capitano al braccio, si sceglierà probabilmente una strada diversa.

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Un nome già c'è per sostituirlo

Un nome, scontato, per sostituirlo è sicuramente quello di Gosens, che ha tutte le caratteristiche e le qualità per esserlo. Un leader dentro e fuori dal campo, un calciatore ricco di agonismo proprio come Ranieri, ma a livello tecnico da fascia top. Il suo legame con Firenze e con il pubblico viola, in una sola stagione, è diventato fortissimo.

Ecco che, per un Gosens che ha scelto di rimanere a Firenze nonostante le lusinghe di club anche importanti, potrebbe essere davvero un giusto premio e un giusto riconoscimento per la passione, la grinta, la forza di volontà che ci mette.