Dall’Under 18 all’Under 15: il punto sulle giovanili della Fiorentina in vista del finale di stagione

Fin dal giorno in cui è stato presentato il progetto, la Fiorentina ha spiegato che il Viola Park sarebbe stato una forma di investimento per il futuro anche e soprattutto sul piano sportivo. Un luogo dove il club crescerà i giocatori del futuro, creando aggregazione tra gli atleti di tutte le età e categorie. Dai più piccoli alla Primavera, le giovanili viola si allenano e giocano le partite casalinghe nel meraviglioso centro sportivo di Via Pian di Ripoli. Vediamo allora, in vista del rush finale della stagione, come si stanno comportando le varie formazioni gigliate nei rispettivi campionati.

L’Under 18 di Papalato

L’Under 18, allenata da Christian Papalato, ha avuto un cammino altalenante ma nel complesso positivo. Ad oggi 12 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, che valgono attualmente alla Fiorentina il sesto posto, l’ultimo disponibile per i playoff. Le distanze in classifica sono ancora molto corte, indi per cui Puzzoli e compagni dovranno dare il massimo nelle prossime settimane per garantirsi la possibilità di accedere alla final four che assegnerà il titolo.

L’Under 17 di Capparella

La Fiorentina che va meglio in assoluto è l’Under 17. Trascinati da bomber Maiorana, 19 gol finora, i ragazzi di Marco Capparella comandano il girone C di campionato con nove punti di vantaggio sull’Empoli. La squadra viola si trova in testa alla classifica praticamente dalla prima giornata, e si candida quindi alla vittoria del proprio girone che varrebbe l’acceso diretto ai quarti di finale scudetto.

L’Under 16 di Guberti

In crescita l’Under 16 di Stefano Guberti, giunta nello scorso weekend al terzo risultato utile consecutivo. I viola sono quarti al pari di Lecce e Frosinone, a -4 dal podio e al contempo verosimilmente troppo distanti da Roma ed Empoli, quest’ultima capolista con ben 18 punti in più. Ad ogni modo l’obiettivo è rientrare nelle squadre che disputeranno gli ottavi di finale scudetto, e la Fiorentina ne ha tutte le carte in regola.

L’Under 15 di Leonardo Pettinari

Infine l’Under 15, altra compagine che sta svolgendo un ottimo campionato ma che purtroppo è caduta clamorosamente proprio nell’ultima partita. I ragazzi di Leonardo Pettinari erano primi al pari di Empoli e Roma, ma perdendo contro il fanalino di coda Catanzaro sono scivolati al terzo posto. Tre punti sono comunque più che recuperabili per provare a togliersi la soddisfazione di chiudere in vetta, sebbene anche per questo campionato valga il format delle finali scudetto e il piazzamento in classifica serve quindi solo a garantirsi un accoppiamento sulla carta più agevole agli ottavi.