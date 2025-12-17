Vanoli: "Normale avere un po' la testa sul campionato. Non penso al mio futuro, solo alla Fiorentina. Contro il Verona..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference contro il Losanna: “Sul modulo mi dispiace essere ripetitivo. Non sono un integralista, tutto è possibile. In Conference ci crediamo, guardo partita per partita e quella di domani è importante. Diciamo che è normale avere parzialmente la testa sul campionato, perché ogni gara diventerà fondamentale”.

“Non penso al mio futuro, c'è in gioco il bene della Fiorentina”

“Non penso al mio futuro, affatto. Qua c'è in gioco il bene della Fiorentina. Tutto quello che stiamo facendo, lo facciamo per il bene della Fiorentina e quello che sarà il mio futuro deve passare in secondo piano. Contro il Verona? L'abbiamo persa e dobbiamo riconoscerlo, ma abbiamo comunque avuto cinque occasioni nitide. Dobbiamo essere più bravi a concretizzarle, magari non prendendo anche gol un pochettino ingenui”.

“Contro il Verona abbiamo avuto le occasioni nitide, dobbiamo concretizzarle”

Sul Losanna: “Stanno facendo un po' di fatica in campionato, ma giocano con un interessante rombo e portano avanti tanti giocatori offensivi. Diakité è andato in Coppa d'Africa, ma hanno buoni sostituti. Sarà una partita molto difficile, siamo anche poco abituati al campo e dobbiamo stare attenti. Anche loro viaggiano meglio in Conference”.