La Nazione: Italiano alza l'asticella

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Credici M'Bala la prova del 9".

A pagina 2 grande spazio per: “Viola, la grande occasione Meno belli, ma più cinici A Frosinone la prova del 9 E se guardi la classifica...”. Sottotitolo: “Italiano si affida ancora a Nzola. Gonzalez dalla panchina. Ma non sarà facile”.

A pagina 3 invece leggiamo: “E Italiano alza l’asticella ”Continuità e concretezza Le punte si sbloccheranno Ma ora vogliamo far punti". Sottotitolo: “Il tecnico non si nasconde: ”Avanti così, in passato abbiamo faticato molto". Di spalla sull'allenatore del Frosinone: “Da quasi viola ad avversario Di Francesco studia il colpo”.