E l'ora del canto del Gallo ma rinunciare al primo mini-trend di Beltran è complicato

Dopo i 45 minuti, più recupero (e traversa), a Lecce, domani dovrebbe scoccare l'ora del Gallo: Andrea Belotti è pronto a partire da titolare per la prima volta con la Fiorentina, secondo La Gazzetta dello Sport. C'è curiosità però sulle scelte di Italiano perché rinunciare a un Beltran da cinque gol nelle ultime otto giocate è difficile. E per far giocare i due insieme servirebbe un sistema un po' diverso, con le due punte accanto.