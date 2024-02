Altro che Fiorentina, il Genoa punta alla maxicessione di Gudmundsson in Premier League per l'estate

La trattativa di Albert Gudmundsson alla Fiorentina è ormai un capitolo chiuso della finestra di calciomercato che si è chiusa da poco più di una settimana. Offerte e rilanci per il Genoa, con i rossoblù che non si sono mai smossi dai 30 milioni di euro richiesti. Una posizione mantenuta fino in fondo, potrebbe essere stata mantenuta per un motivo ben preciso

Tentazioni dalla Premier League

Il Genoa infatti sa bene che nella prossima estate di offerte nell'ordine dei 30 milioni ne arriveranno tante. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com in Premier League, infatti, ci sono club che stanno seguendo con insistenza il giocatore islandese, Newcastle e Tottenham su tutti, con gli Spurs che hanno tessuto buoni rapporti con i rossoblù in occasione della trattativa per il difensore Dragusin. La pazienza e la resistenza dei rossoblù alle offerte dei viola potranno essere così ripagate.