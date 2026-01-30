Il Genoa rimonta la Lazio, ma si fa beffare nel finale da Cataldi e rimane a +6 dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è aperta stasera la 23sima giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì che ha visto impegnate Lazio e Genoa: all'Olimpico termina 3-2 dopo mille capovolgimenti di fronte.

La cronaca della partita

Una partita dalle due facce estremamente diverse: dopo un primo tempo piatto e senza emozioni, succede tutto a distanza ravvicinata nel secondo tempo. Le marcature si aprono al 56simo quando, dopo un tocco di mano di Martin, dal dischetto Pedro non sbaglia e porta i biancocelesti sull'1-0; appena cinque minuti dopo c'è spazio per la prima gioia italiana di Taylor, che firma il raddoppio della Lazio. Serve allora un altro episodio a riaprire la partita: altro tocco di mano, stavolta di Gila, e rigore per il Genoa che Malinovskyi non sbaglia. L'ucraino sarà protagonista anche sulla rete del pareggio, arrivata al 74simo: sfiora il gol olimpico, impegnando Provedel a una bella parata che però favorisce il tap-in di Vitinha da due passi. Al quinto minuto di recupero, però, ennesimo colpo di scena: Ostigard ‘para’ un colpo di testa ma, non essendo un portiere, commette fallo ed è rigore. Dal dischetto stavolta va Cataldi, ma l'esito non cambia: battuto Bijlow e tre punti acciuffati allo scadere.

E l'Udinese aggancia la Lazio

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 43, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 26, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.