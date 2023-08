Partita la vendita dei tagliandi per la prima di campionato tra Genoa e Fiorentina: Marassi è già quasi sold out

Un numero impressionanti di abbonati: il Genoa ha raggiunto i 27mila abbonamenti staccati in vista della prossima stagione, che inizierà sabato contro la Fiorentina. Tutti attesi a Marassi per la prima di campionato, con la vendita dei tagliandi iniziata alle 15 di oggi con praticamente tutti i settori già sold out.

Per quanto riguarda il settore ospiti, con il biglietto che costa 25 euro, ci si aspetta anche una nutrita presenza del tifo proveniente da Firenze, vista la vicinanza della trasferta e la buona atmosfera che si respira in casa viola.