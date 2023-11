Leao chiede il cambio dopo pochi minuti, Pioli teme il peggio. E alla ripresa ci sarà la Fiorentina per il Milan

In questi minuti il Milan di Stefano Pioli è in campo al via Del Mare contro il Lecce nel primo anticipo del sabato e nonostante il risultato parziale favorevole ai rossoneri, all’intervallo il risultato è 0-2, in casa milanista sono momenti di grande apprensione. Dopo nemmeno 9 minuti dall'inizio della sfida infatti il gioiello portoghese del Milan Rafael Leao ha lasciato il campo dolorante.

Il numero 10 lusitano si è fermato subito dopo uno scatto sulla fascia ed ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto è entrato Okafor. Nonostante nei minuti successivi siano arrivate le prime rassicurazioni dalla panchina, con l’attaccante che - come riportato da DAZN - ha spiegato a Pioli che sarebbe uscito a fermarsi subito, evitando quindi di peggiorare la situazione.

Serviranno, ovviamente, aggiornamenti, ma le parole del gioiello rossonero confermerebbero l'idea che abbia fatto in tempo a evitare di peggiorare la situazione, fermandosi al primo dolore. La Fiorentina osserva alla finestra: alla ripresa del campionato dopo la sosta della nazionale saranno infatti proprio i viola i prossimi avversari del Diavolo, ed è chiaro che la presenza o meno di Leao potrebbe influenzare molto la sfida.