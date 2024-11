La Fiorentina di De La Fuente scende in campo contro la Roma per allungare: le scelte dei due allenatori

Questo pomeriggio la Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente sono impegnati in una delle piu complicate sfide della stagione: le ragazze gigliate 14:00 scenderanno sul terreno di gioco dello stadio Tre Fontane contro le campionesse in carica della Roma, in una sfida valida per la nona giornata di Serie A.

Una sfida importante per entrambi: la Roma vuole avvicinare i viola, le gigliate fuggire..

La Fiorentina reduce da cinque successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, se dovessero riuscire a trovare i tre punti potrebbero momentaneamente appaiarsi in testa alla classifica con la Juventus, impegnata nel tardo pomeriggio contro il Milan. Le Giallorosse di mister spugna, nonostante un ottimo inizio in Champions League, in campionato sono terze a 15 punti, a ben 6 lunghezze dalle gigliate. Una sfida che acquista un grande valore per entrambe le squadre.

Queste le scelte dei due allenatori:

ROMA: Ceasar; Minami, Di Gugliemo, Linari, Viens, Kumagai, Giugliano, Haavi, Greggi, Thogersen, Giacinti. All. Spugna

FIORENTINA (4-3-3) Fiskerstrand; Faerge, Georgieva, Filangeri, Toniolo; Severini, Snerle, Breitner; Bonfantini, Janogy, Boquete. All. De La Fuente