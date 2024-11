Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Verona Daniele Cacia ha commentato l’inizio di campionato dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean, oltre che le sue aspettative per la sfida di domani. Questo un stratto delle sue considerazioni a Lady Radio:

“Vedendo la Fiorentina delle ultime partite, al di là della sconfitta in Conference League, credo che l’attacco della Fiorentina stia facendo bene. I viola sono una squadra che gioca molto bene, che non credo abbia la priorità di inserire qualcuno nel reparto offensivo. E’ vero che il mercato di gennaio è alle porte, forse per dare un’alternativa a Kean qualcuno può essere preso. Io sono dell’idea che debba essere affiancato da un vero attaccante: quando manca un come l’ex Juventus, che ha caratteristiche da vero centravanti, la squadra ne risente. Per questo serve un vero attaccante di area di rigore, soprattuto in termini di gol: serve uno che non faccia sentire la mancanza di Moise”.

"Con le sue caratteristiche Kean migliora il gioco di tutta la squadre"

Ha anche aggiunto: “Kean è un attaccante con caratteristiche complete. Per la mia idea di calci è un attaccante completo: questo perchè ha tecnica, ha forza, oltre che a una grande velocità e progressione. Sa dare del tu alla palla, e riesce a mettere a suo agio i compagni in campo dando una mano a tutti. Paradossalmente anche gli esterni, o una seconda punta che gli gira attorno, possono beneficiare dei suoi movimenti: è anche molto bravo nella protezione del pallone, aiutando i compagni ad andare in porta. E’ un attaccante moderno, che ha dimostrato anche di sapere fare tanti gol. Forse è sbocciato troppo presto, anche se questo lo ha portato a fare diverse esperienze a livello internazionale. Quando giochi con calciatori è vero che a livello tecnico è forse piu facile, ma a livello mentale ti trovi a giocare con dei mostri e non è ai facile: se si pensa che ha giocato con Neymar e Mbappe..”

“Negli ultimi anni è cambiato il ruolo dell'attaccante”

Ha parlato poi degli attaccanti: “All’interno del calcio moderno stanno cambiando le caratteristiche degli attaccanti. Se ci si fa caso adesso colui che probabilmente batterà il mio record di gol in Serie B, Coda della Sampdoria, è forse uno degli ultimi attaccanti vecchio stampo. E’ il vecchio numero 9 di area di rigore. Non ci sono più giocatori del genere, anche se vai a vedere nei campionati minori si sono persi profili come lui. Beltran? Non credo che sia una prima punta. Ha le caratteristiche per giocare in coppia con Kean, ma è un attaccante molto piu di movimento di quel che è un centravanti. Ancora non è riuscito a dimostrare il suo valore”.

“Il Verona è rinato dopo la vittoria contro la Roma: partita da non sottovalutare”

Ha poi concluso parlando del Verona: “La Fiorentina deve aspettarsi un Verona rinato: la vittoria contro la Roma è stata una partita che ha fatto cresce l’autostima dello spogliatoio dopo 4/5 brutte partite. La scorsa settimana sono stati molto bravi a sfruttare il momento negativo della Roma, che da quando è andato via De Rossi ha dimostrato di avere al suo interno qualcosa che non la fa girare. Adesso arriveranno a Firenze con l’autostima molto alta, sarà una partita aperta. Nonostante il Verona abbia una delle peggiori difese del campionato, e i viola uno dei migliori attacchi, non è una partita da sottovalutare”.